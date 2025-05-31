Ученые рассказали, что пиво помогает сохранить память, но при одном условии

Учёные провели исследование и обнаружили, что пиво способно положительно влиять на память человека, но при условии правильной дозировки.

Специалисты подчеркнули, что для улучшения мозговой активности следует употреблять около 570 мл пива. Этот вывод подтвердился в эксперименте с участием 1652 человек.

Профессор Селена Кансино, рассказывая журналу Current Psychology, отметила, что любители пива демонстрировали более быстрые и точные ответы в заданиях на вербальную и пространственную память по сравнению с теми, кто не употребляет алкоголь или предпочитает вино.

Она призналась, что ожидала лучших результатов от любителей вина, но это не подтвердилось. Учёные из Мексиканского университета также выделили важность умеренного потребления: как слишком большая, так и слишком маленькая доза алкоголя ухудшает работу мозга.

В конце профессор Кансино добавила, что оптимальная норма для улучшения памяти составляет около 100 граммов алкоголя в неделю, что примерно соответствует одной порции в день или одной пинте, пишет МедиаПоток со ссылкой на Ридус.