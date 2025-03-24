Ученые рассказали, что отказ от алкоголя ведет к ухудшению состояния сосудов

Исследование японских ученых из Токийского института наук показало неожиданные последствия отказа от алкоголя для уровня холестерина. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В течение десяти лет ученые наблюдали за более 57 тысячами человек. Оказалось, что у тех, кто полностью прекратил пить, повышался уровень «плохого» холестерина и снижался уровень «хорошего», особенно у тех, кто раньше употреблял много алкоголя.

У участников, начавших регулярно пить, наблюдалось улучшение липидного профиля, с усилением эффекта при увеличении дозы. Однако ученые предупреждают, что такие изменения могут влиять на обмен веществ, требуя внимательного контроля. Авторы исследования советуют врачам следить за уровнем холестерина у пациентов, изменивших алкогольные привычки.