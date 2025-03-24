Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Ученые рассказали, что отказ от алкоголя ведет к ухудшению состояния сосудов

В течение десяти лет ученые наблюдали за более ...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Исследование японских ученых из Токийского института наук показало неожиданные последствия отказа от алкоголя для уровня холестерина. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В течение десяти лет ученые наблюдали за более 57 тысячами человек. Оказалось, что у тех, кто полностью прекратил пить, повышался уровень «плохого» холестерина и снижался уровень «хорошего», особенно у тех, кто раньше употреблял много алкоголя.

У участников, начавших регулярно пить, наблюдалось улучшение липидного профиля, с усилением эффекта при увеличении дозы. Однако ученые предупреждают, что такие изменения могут влиять на обмен веществ, требуя внимательного контроля. Авторы исследования советуют врачам следить за уровнем холестерина у пациентов, изменивших алкогольные привычки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

11 часов назад

Ученые назвали продукты, которые способны замедлить развитие рака простаты

Интересное в Казани

9 часов назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка

как заделать вентиляцию от тараканов на кухне

Новости Казани

день назад

Казанцы саркастически прокомментировали очередной перенос открытия термы «Пляж»

Интересное в Казани

3 дня назад

Отправить ребенка в космос и не беспокоиться: почему в Казани все чаще отмечают детские праздники в виртуальной реальности

фотосессия для двоих в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Финские исследователи усомнились в численности населения планеты

Новости Татарстана

10 часов назад

Неприкосновенность жилища не защитит жителей Татарстана от газовиков

Не у нас

час назад

Вырвали и вставили обратно: в Китае женщина умерла после удаления здорового зуба

Не у нас

день назад

Ученые обнаружили в тропических грозах вспышки гамма-излучений

Новости Казани

день назад

Небо над Казанью снова закрыли
Новости Казани
4 часа назад

Основательница продюсерского центра из Казани стала гостьей на «Шоу Воли»

Проекту исполнилось 4 года

Не у нас

час назад

Ученые рассказали, что отказ от алкоголя ведет к ухудшению состояния сосудов

Новости России

час назад

ВТБ: мошенники усовершенствовали схему с NFC-клонами карт

Не у нас

2 часа назад

Вебкамщицу из Петербурга госпитализировали с телефоном внутри

Не у нас

3 часа назад

В США женщина рассказала о внезапном инфаркте в 46 лет: пропустила 3 симптома
В больнице остается 1 пострадавший после ДТП на...
Новости Казани
час назад

В больнице остается 1 пострадавший после ДТП на Вишневского

Новости Казани

5 часов назад

На автосвалке в Казани после пожара обнаружили тело человека

Новости Татарстана

5 часов назад

Магдеев призвал запретить продажу алкоголя в жилых домах Набережных Челнов

Новости Казани

6 часов назад

Экипаж автобуса в Казани помог беременной пассажирке после потери сознания
Успеть этой весной в Казани: топ мест, событий ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Успеть этой весной в Казани: топ мест, событий и идей для яркого сезона