Ученые рассказали, что Марианская впадина хранит в себе живых «призраков»

Марианская впадина до сих пор остаётся одной из самых загадочных областей мирового океана, и каждое новое погружение раскрывает всё больше её тайн. Несмотря на множество экспедиций, эта подводная бездна продолжает удивлять учёных.

Когда глубоководный аппарат, пилотируемый Виктором Весково, достиг отметки 10 900 метров, команда затаила дыхание. Это стало новым рекордом погружения. Однако первое, что поразило исследователей, был вовсе не уникальный обитатель глубин, а пластиковые отходы — даже здесь, вдалеке от цивилизации, видны следы человеческой деятельности.

Но дальше началось настоящее погружение в неизведанное. Учёные наблюдали необычных морских существ — полупрозрачных, плавно движущихся в темноте, невозмутимых перед огромным давлением и полной тьмой. Эти организмы не похожи ни на кого из известных науке обитателей морей. Исследователи уже выделили несколько ранее неописанных видов — они оказались уникальными по строению и поведению.

В 2021 году китайская экспедиция в ту же впадину обнаружила не менее любопытный объект — гигантские мимивирусы. Это один из самых крупных вирусов, известных науке, с огромным капсидом. Благодаря миссии Challenger Deep удалось собрать образцы более чем 15 новых разновидностей вирусов. Хотя специалисты уверяют, что они не несут опасности для человека, полной уверенности в этом пока нет, пишет Кулик со ссылкой на Techinsider.