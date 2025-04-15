Ученые рассказали, что конец света идет прямиком из Антарктики

Новейшие исследования указывают на то, что возможная глобальная катастрофа может стартовать с ледников Антарктиды.

Эксперты сообщают, что ледник Туэйтса, расположенный в Западной части континента, находится в критическом состоянии. По их словам, скорость его движения в сторону океана настолько высока, что разрушение может произойти даже без дальнейшего повышения температур. Толщина ледяного массива в некоторых точках достигает двух километров.

Исследователи отметили, что хотя подобный сценарий, скорее всего, не реализуется в этом столетии, природные процессы остаются слабо предсказуемыми. По их оценкам, таяние ледника идет значительно быстрее, чем ожидалось, и за последние три десятилетия темпы только возросли. В случае полного исчезновения ледяной массы, уровень Мирового океана может подняться на 70 сантиметров, что приведет к ощутимым последствиям для всего человечества — так приводит слова ученых издание «Мир новостей».

Специалисты также прогнозируют, что в первую очередь пострадают прибрежные города: затопление может затронуть Нью-Йорк, Лондон, Майами и Новый Орлеан. Кроме того, под угрозой исчезновения окажутся островные государства в Тихом океане, включая Мальдивы и Сейшелы — об этом пишет МедиаПоток со ссылкой на RuNews24.ru.