Ученые рассказали, что клубника помогает улучшить память и снизить давление

Исследования учёных из Государственного университета Сан-Диего показали, что регулярное потребление клубники помогает замедлить возрастные изменения в мозге, улучшить память и усилить защитные механизмы организма. Результаты работы были опубликованы в журнале Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases.

В исследовании участвовали пожилые люди старше 65 лет с избыточным весом. Участников разделили на две группы: одна получала ежедневно напиток с высоким содержанием биоактивных веществ из клубники, а другая — плацебо. В течение восьми недель учёные наблюдали за изменениями в когнитивных функциях и проводили анализы крови, сообщает 360.ру со ссылкой на TheRussianNews.ru.

У участников, которые пили клубничный напиток, наблюдалось улучшение обработки информации и памяти. Также снизился уровень окислительного стресса, связанного с процессами старения клеток. У участников было зафиксировано небольшое, но стабильное снижение систолического давления, что может помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Учёные подчёркивают, что эти результаты подтверждают положительное влияние клубники на умственные функции и общее состояние здоровья в пожилом возрасте.