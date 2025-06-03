Ученые рассказали, что из самой смертоносной пещеры в мире идет сигнал

Пещера Китум, расположенная в национальном парке Маунт-Элгон в Кении, считается средоточием одних из самых опасных патогенов, известных человечеству.

Эта пещера сформировалась благодаря бивням слонов, которые регулярно посещают её в поисках соли. В 1980 году там заразился вирусом Марбург французский инженер, который вскоре умер.

У мужчины развилась стремительная вирусная геморрагическая лихорадка, вызвавшая разложение тканей лица.

Через семь лет в той же пещере погиб датский школьник, заразившийся родственником вируса Марбург — вирусом Равн.

Учёные объяснили, что высокое содержание солей, привлекающее слонов, буйволов, антилоп, леопардов, гиен и летучих мышей, сделало пещеру идеальной средой для распространения зоонозных инфекций. Для изучения микробов и вирусов специалисты впервые отправились туда в защитных костюмах.

РНК вируса Марбург была обнаружена у летучих мышей вида Rousettus aegyptiacus. Этот вирус рассматривается как возможный источник будущей пандемии, так как передаётся человеку от этих летучих мышей, обитающих в африканских пещерах.

Кроме того, вирус способен распространяться между людьми через контакт с биологическими жидкостями инфицированных, пишет «Кулик» со ссылкой на «Hi-Tech Mail».