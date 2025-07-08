Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Учёные раскрыли, как билингвы осваивают языки

Группа лингвистов из НИУ ВШЭ исследовала, как б...

Подписаться на Дзен.канал

Группа лингвистов из НИУ ВШЭ исследовала, как билингвы используют числительные в русском языке. В ходе работы были проанализированы более 4000 примеров устной речи билингвов из разных регионов России, включая Дагестан, Башкирию, Чувашию и другие. Оказалось, что ошибки в употреблении числительных связаны не только с влиянием родного языка, но и с частотой использования тех или иных выражений в повседневной речи.

Результаты исследования были опубликованы в журнале International Journal of Bilingualism.

Так, фразы типа «два часа» или «пять километров» чаще всего совпадают с литературными нормами, в то время как числительные от двух до четырёх, а также собирательные формы вроде «двое» или «трое», нередко используются в нестандартных вариантах.

Выводы исследования показали, что для эффективного освоения языка важнее регулярное использование фраз, а не строгие грамматические правила. То есть билингвы учат язык не через следование правилам, а через частоту употребления тех или иных выражений. Эксперты отметили, что несмотря на влияние родного языка, билингвы не всегда переносят его грамматику на русский.

Полученные данные окажутся полезными для преподавателей, так как помогут понять, какие грамматические аспекты требуют дополнительного внимания в обучении. В дальнейшем учёные планируют изучить другие стороны влияния родного языка на освоение русского.

Источник: kazanonline24.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

13 часов назад

Священник объяснил, нужно ли креститься, проходя мимо храма

Гид по скидкам Казани

день назад

Чем ближе, тем лучше: 9 мест Татартана, где можно отдохнуть уже в эти выходные

кроты кусаются или нет

Не у нас

18 часов назад

ДНК египтянина эпохи пирамид раскрывает древние генетические связи

Не у нас

день назад

Священник предложил наказание за празднование Дня Ивана Купалы

финансовый коуч в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

Неандертальцы оставили следы на португальских пляжах

Не у нас

день назад

Исследование показало, что одиночество по-разному влияет на досуг по гендеру

Не у нас

день назад

Новая технологическая волна угрожает привычным IT-гигантам

Не у нас

день назад

Россияне для отдыха выбирают экзотические направления, обходя Европу
Новости Казани
10 часов назад

Детская железная дорога в Казани увеличила перевозки на 22%

Перевозки по Детской железной дороге в Казани з...

Не у нас

2 минуты назад

Учёные выяснили, кто чаще страдает хроническими заболеваниями

Гид по скидкам Казани

день назад

Чем ближе, тем лучше: 9 мест Татартана, где можно отдохнуть уже в эти выходные

Не у нас

12 минут назад

В РПЦ объяснили детали запрета на богослужения в многоэтажках

Не у нас

17 минут назад

Навсегда: Протоиерей Ильяшенко говорит о духовных обязательствах церковного брака
Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона т...
Новости Казани
день назад

Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов

Не у нас

22 минуты назад

Нарколог Клименко объясняет, почему кофе и чай ухудшают самочувствие в жару

Не у нас

27 минут назад

Что будет с Россией, если океан поднимется или опустится на километр

Не у нас

37 минут назад

Названы дни, когда посещение кладбища нежелательно
Интересное в Казани
6 дней назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью