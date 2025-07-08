Учёные раскрыли, как билингвы осваивают языки

Группа лингвистов из НИУ ВШЭ исследовала, как билингвы используют числительные в русском языке. В ходе работы были проанализированы более 4000 примеров устной речи билингвов из разных регионов России, включая Дагестан, Башкирию, Чувашию и другие. Оказалось, что ошибки в употреблении числительных связаны не только с влиянием родного языка, но и с частотой использования тех или иных выражений в повседневной речи.

Результаты исследования были опубликованы в журнале International Journal of Bilingualism.

Так, фразы типа «два часа» или «пять километров» чаще всего совпадают с литературными нормами, в то время как числительные от двух до четырёх, а также собирательные формы вроде «двое» или «трое», нередко используются в нестандартных вариантах.

Выводы исследования показали, что для эффективного освоения языка важнее регулярное использование фраз, а не строгие грамматические правила. То есть билингвы учат язык не через следование правилам, а через частоту употребления тех или иных выражений. Эксперты отметили, что несмотря на влияние родного языка, билингвы не всегда переносят его грамматику на русский.

Полученные данные окажутся полезными для преподавателей, так как помогут понять, какие грамматические аспекты требуют дополнительного внимания в обучении. В дальнейшем учёные планируют изучить другие стороны влияния родного языка на освоение русского.

Источник: kazanonline24.ru