Ученые РАН: вечная мерзлота исчезает с шельфа Восточной Сибири

Специалисты Института проблем нефти и газа РАН (ИПНГ) после пятилетних исследований в Арктике пришли к тревожному выводу: большая часть вечной мерзлоты на шельфе Восточной Сибири исчезла. Результаты научной работы были опубликованы в журнале «Доклады академии наук».

Член-корреспондент РАН, профессор ИПНГ Василий Богоявленский в эфире радиостанции «Вести ФМ» подчеркнул, что, несмотря на усиливающееся таяние мерзлоты и рост выбросов метана, глобальной катастрофы в ближайшее время ожидать не стоит.

«Если посмотреть концентрацию метана в атмосфере за последнее десятилетие, можно отметить достаточно устойчивый рост содержания газа. Всё это усиливает парниковый эффект и может привести к дополнительным осложнениям в будущем», — отметил ученый.

Исчезновение вечной мерзлоты и рост выбросов метана уже привлекают пристальное внимание климатологов, поскольку эти процессы напрямую влияют на глобальное потепление и могут ускорить изменения климата.