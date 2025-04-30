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Ученые пытаются узнать тайну реки Меконг

На реке Меконг в Таиланде ежегодно поднимаются ...

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Ученые приблизились к разгадке одного из самых загадочных феноменов Юго-Восточной Азии — появления светящихся шаров над рекой Меконг. Этот природный спектакль происходит каждый год в одни и те же даты и стал частью тайского праздника Паварана.

Шары взмывают в воздух на высоту до 20 метров и исчезают, не оставляя следов. Среди научных гипотез — самовозгорание фосфина, газа, образующегося в болотах, а также редкие плазменные явления, связанные с атмосферой.

Однако есть и скептики. Известный популяризатор науки Брайан Даннинг утверждал, что это может быть обман зрения — якобы на лаосской стороне стреляют трассирующими пулями. Но власти Таиланда отвергли эти обвинения, указав на исторические свидетельства, подтверждающие давнее существование феномена — задолго до появления оружия.

Несмотря на годы наблюдений, природа огненных шаров Меконга до сих пор остаётся загадкой. Исследования продолжаются, пишет potokmedia.ru.

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