Ученые услышали зловещий звук из саркофага в Антарктиде

История о странной находке в Антарктиде стремительно облетает весь мир. Речь идет о загадочных саркофагах, обнаруженных во льдах, которые издают необычные звуки и вызывают беспокойство у исследователей.

Международная группа ученых из России, США, Китая и Индии несколько лет назад обнаружила под толщей льда четыре массивных ящика из темного камня. Они были теплыми на ощупь и непрерывно гудели, что сразу же вызвало интерес у участников экспедиции.

Один из саркофагов удалось открыть. Внутри находился цилиндр из раскаленного металла, на поверхности которого были выгравированы тонкие линии, напоминающие древние знаки. Спустя короткое время на экране лабораторной аппаратуры появился зловещий текст: «Не будите спящих. Наш сон должен длиться вечно».

По словам специалистов, вибрации от исходящего гула настолько сильны, что ощущаются даже на внешней поверхности ящиков. Одна из версий гласит, что эти объекты могут служить своеобразной маскировкой, подавляя любые сигналы, исходящие от Земли, чтобы внеземные цивилизации не смогли обнаружить нашу планету, пишет Кулик.