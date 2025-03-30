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Ученые проводят исследования бездонной морской дыры Таам Джа

Мексиканские учёные в 2023 году объявили о важн...

Фотограф: Julia Volk: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/5769588/

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Мексиканские учёные в 2023 году объявили о важной находке — в бухте на полуострове Юкатан обнаружена вторая по глубине «голубая дыра» на планете. Её назвали Таам Джа, что в переводе с майя означает «глубокая вода». Первоначальные данные указывают: реальная глубина объекта может быть гораздо больше, чем предполагалось раньше.

Из-за того что дно этой подводной воронки не видно невооружённым глазом, исследователи используют гидролокацию. Однако даже ультразвук не справляется — сигналы теряются в слоях воды разной плотности, которые начинаются примерно на глубине 274 метра.

Чтобы попытаться добраться до дна, учёные провели специальную экспедицию. Во время погружения кабеля на 500 метров оно так и не было зафиксировано. Это говорит о том, что дыра может оказаться ещё глубже.

Специалисты планируют продолжать исследования, чтобы точно измерить глубину и изучить особенности этого уникального природного образования.

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