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Ученые превратили свет в сверхтекучее твердое тело

Сверхтекучие твердые тела — это квантовая жидко...

pixabay.com

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Сверхтекучие твердые тела — это квантовая жидкость, сочетающая свойства твердого тела и жидкости. Ученые из Италии создали новый тип такого тела с использованием лазерного света, что поможет лучше понять экзотические свойства квантовых состояний вещества.

В отличие от классических материалов, сверхтекучие твердые тела существуют в квантовом мире. До сих пор их создавали в лабораториях с охлажденными атомами, но итальянские ученые использовали полупроводник арсенид алюминия-галлия.

Направив лазерный пучок на полупроводник с узором, они наблюдали образование поляритонов. Гребни ограничивали движение этих частиц, что позволило им сформировать сверхтекучее твердое тело, как сообщает New Scientist.

Для подтверждения свойств света ученым нужно было добиться высокой точности измерений. Ранее никто не создавал сверхтекучее твердое тело из света.

Димитрис Трипогеоргос, ведущий автор исследования, отметил, что сверхтекучими твердыми телами на основе света легче манипулировать, чем из атомов, и что их эксперимент может стать важным шагом в изучении физики конденсированного вещества.

Сверхтекучие твердые тела, предсказанные в прошлом веке, недавно были получены. В прошлом году ученые из Австрии показали новые признаки сверхтекучести — квантовые вихри, которые возникают при вращении системы.

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