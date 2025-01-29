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Ученые предупредили о скором исчезновении последней ледяной зоны в Арктике

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По данным исследования Университета Макгилл, последняя ледяная зона Арктики, расположенная между Гренландией и Канадским арктическим архипелагом, может полностью исчезнуть в течение десяти лет после того, как Северный Ледовитый океан летом полностью освободится ото льда. Ожидается, что это произойдет к середине XXI века.

Этот регион играет важную роль в экосистеме Арктики, служа убежищем для белых медведей, гренландских китов, белух, моржей и тюленей.

Моделирование, учитывающее движение льда через Канадский арктический архипелаг, показало, что массивные глыбы льда могут смещаться на юг, где, попадая в теплые воды, быстро тают. Этот процесс значительно ускоряет сокращение ледяного покрова.

В 2019 году часть последней ледяной зоны получила статус охраняемой морской территории Туваййуиттук. Ее защита продлена до 2029 года, а инуитские общины принимают активное участие в сохранении этого уникального региона. Ученые отмечают, что ключевым фактором защиты ледяной зоны является сохранение толстого льда, который препятствует его быстрому дрейфу и таянию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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