Ученые предупредили о скором исчезновении последней ледяной зоны в Арктике

По данным исследования Университета Макгилл, последняя ледяная зона Арктики, расположенная между Гренландией и Канадским арктическим архипелагом, может полностью исчезнуть в течение десяти лет после того, как Северный Ледовитый океан летом полностью освободится ото льда. Ожидается, что это произойдет к середине XXI века.

Этот регион играет важную роль в экосистеме Арктики, служа убежищем для белых медведей, гренландских китов, белух, моржей и тюленей.

Моделирование, учитывающее движение льда через Канадский арктический архипелаг, показало, что массивные глыбы льда могут смещаться на юг, где, попадая в теплые воды, быстро тают. Этот процесс значительно ускоряет сокращение ледяного покрова.

В 2019 году часть последней ледяной зоны получила статус охраняемой морской территории Туваййуиттук. Ее защита продлена до 2029 года, а инуитские общины принимают активное участие в сохранении этого уникального региона. Ученые отмечают, что ключевым фактором защиты ледяной зоны является сохранение толстого льда, который препятствует его быстрому дрейфу и таянию.