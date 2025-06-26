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Учёные предупредили о рисках для здоровья при употреблении безалкогольного пива

Новое исследование показало, что безалкогольное...

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Новое исследование показало, что безалкогольное пиво, долгое время считавшееся безопасной альтернативой, может быть вредным для здоровья. В ходе эксперимента 44 здоровых молодых мужчины ежедневно пили по две бутылки безалкогольного пива в течение месяца. Контрольная группа употребляла только воду.

Результаты показали, что у участников, пьющих пиво, повысился уровень сахара и инсулина в крови, что является первым признаком риска развития диабета второго типа. Также было зафиксировано увеличение уровня «плохого» холестерина и триглицеридов, что связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Особенно выраженные негативные эффекты наблюдались у тех, кто предпочитал ароматизированные сорта пива, такие как цитрусовые или пшеничные, поскольку в этих напитках содержится больше сахара и скрытых калорий.

Эксперты предупреждают, что отсутствие алкоголя в напитке не делает его полезным, и советуют воспринимать безалкогольное пиво скорее как десерт с пивным вкусом, а не как здоровый продукт. Употреблять его стоит в умеренных количествах, особенно тем, кто следит за уровнем сахара в крови или состоянием сердца.

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