Ученые предупредили, что Земля готовит двойной климатический удар по людям

Представить, каким будет мир через сотни миллионов лет, задача непростая. Однако учёные всё же попытались заглянуть в далёкое будущее планеты.

По прогнозам, примерно через 250 миллионов лет современные материки слиются в единый суперконтинент. Его пересекут горные хребты высотой до 10 километров, но спустя ещё 50 миллионов лет эти горы начнут разрушаться, уступая место обширным пустыням, похожим на современную Сахару.

Изменения затронут и климат:

Пустыни станут источниками мощных песчаных бурь,

Муссонные ветра вызовут масштабные наводнения,

Тихий океан продолжит расширяться, усиливая феномены супер-Эль-Ниньо и супертайфуны.

К этому времени уровень углекислого газа в атмосфере начнёт постепенно снижаться, что создаст угрозу для всех форм жизни. Дополнительный риск добавит увеличение яркости Солнца на 3%, что приведёт к повышению средней температуры до 20–25 °C.

Если через 300 миллионов лет потомки человечества — биологические или роботизированные — ещё будут существовать, у них появится шанс вмешаться в климатические процессы и изменить естественный ход событий. Без их участия Землю ждёт двойной удар: объединение материков и глобальный перегрев.