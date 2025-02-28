Ученые предсказали время начала следующего ледникового периода

Международная команда исследователей под руководством Стивена Баркера из Университета Кардиффа предложила новую модель, дополняющую теорию Миланковича. Эта теория объясняет, каким образом изменения орбиты и оси вращения Земли приводят к ледниковым периодам.

Ранее считалось, что наступление и отступление ледников связано с эксцентриситетом орбиты, наклоном оси и прецессией. Однако определить точную роль каждого из этих факторов было затруднительно.

В своём исследовании учёные предположили, что прецессия и наклон оси по-разному влияют на таяние ледников, а их взаимосвязь должна отражаться в данных о прошлых оледенениях.

Анализируя колебания содержания изотопа кислорода-18 в останках фораминифер за последние 800 000 лет, исследователи выявили закономерность: пики содержания этого изотопа, совпадающие с отступлением ледников, приходились на минимумы прецессии и максимумы наклона оси.

Учёные пришли к выводу, что прецессия играет решающую роль в начале таяния ледников, тогда как наклон оси влияет на климатические условия межледниковых периодов и зарождение нового оледенения. Завершение ледникового периода, по их данным, связано с уменьшением эксцентриситета земной орбиты.

Используя новую модель, исследователи рассчитали возможное время начала следующего ледникового периода. Если не учитывать влияние человека, оно, вероятно, наступит примерно через 11 тысяч лет после минимального наклона земной оси.