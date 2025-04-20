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· 16+ · Анастасия Шарова

Ученые предположили, что смерть может стать переходом в другую форму жизни

Группа учёных предположила, что сознание может ...

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Пока одни воспринимают смерть как окончательное исчезновение, другие ставят под сомнение само это понятие.

По информации «МедиаПоток», группа исследователей выдвинула гипотезу: смерть — это не конец, а переход к другой форме существования.

Согласно их предположению, сознание может сохраняться даже после остановки жизненных функций тела, хотя и в изменённой форме. Эта идея частично перекликается с религиозными представлениями о бессмертии души, но пока не имеет научного подтверждения.

Вопрос о том, что происходит с личностью после смерти, остаётся одним из главных философских и научных вызовов современности. Учёные подчёркивают: исследование этой темы только начинается и требует глубокого подхода.

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