Ученые предположили, что смерть может стать переходом в другую форму жизни
pxhere.com
Пока одни воспринимают смерть как окончательное исчезновение, другие ставят под сомнение само это понятие.
По информации «МедиаПоток», группа исследователей выдвинула гипотезу: смерть — это не конец, а переход к другой форме существования.
Согласно их предположению, сознание может сохраняться даже после остановки жизненных функций тела, хотя и в изменённой форме. Эта идея частично перекликается с религиозными представлениями о бессмертии души, но пока не имеет научного подтверждения.
Вопрос о том, что происходит с личностью после смерти, остаётся одним из главных философских и научных вызовов современности. Учёные подчёркивают: исследование этой темы только начинается и требует глубокого подхода.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец