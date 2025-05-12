Ученые предложили новую теорию черных дыр без сингулярности

Итальянские учёные из Института фундаментальной физики Вселенной разработали альтернативную концепцию черных дыр, которая отказывается от понятия сингулярности — области с бесконечной кривизной пространства-времени в центре объекта. Об этом сообщил Physics Today со ссылкой на исследование группы под руководством Стефано Либерати.

Проблема сингулярности стоит перед наукой с 1960-х годов. В этих условиях законы физики перестают работать, а сама сингулярность воспринимается как «белое пятно» современной теории. Исследователи предложили три новых модели черных дыр:

Классическая — с сингулярностью и горизонтом событий. Модифицированная — без сингулярности, но с горизонтом событий. Имитация черной дыры — без сингулярности и без горизонта, но с похожим внешним поведением.

Такие подходы, по мнению авторов, могут помочь в разработке квантовой теории гравитации, объединяющей квантовую механику с общей теорией относительности — главной задачей современной физики.