Ученые предложили новую теорию черных дыр без сингулярности
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Итальянские учёные из Института фундаментальной физики Вселенной разработали альтернативную концепцию черных дыр, которая отказывается от понятия сингулярности — области с бесконечной кривизной пространства-времени в центре объекта. Об этом сообщил Physics Today со ссылкой на исследование группы под руководством Стефано Либерати.
Проблема сингулярности стоит перед наукой с 1960-х годов. В этих условиях законы физики перестают работать, а сама сингулярность воспринимается как «белое пятно» современной теории. Исследователи предложили три новых модели черных дыр:
Классическая — с сингулярностью и горизонтом событий.
Модифицированная — без сингулярности, но с горизонтом событий.
Имитация черной дыры — без сингулярности и без горизонта, но с похожим внешним поведением.
Такие подходы, по мнению авторов, могут помочь в разработке квантовой теории гравитации, объединяющей квантовую механику с общей теорией относительности — главной задачей современной физики.
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