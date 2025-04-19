Ученые предложили доступный способ защиты от инфекционных болезней
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Сон играет ключевую роль в поддержании физического и психического здоровья, укрепляя иммунную систему и улучшая память, концентрацию и восстановление организма. Недавние исследования показывают, что недостаток сна может повышать риск инфекционных заболеваний, которые являются причиной 18,4% смертей по всему миру.
Учёные из Южного медицинского университета Китая исследовали связь между сном и инфекциями, используя данные UK Biobank. Они пришли к выводу, что здоровый режим сна (7–8 часов) снижает риск госпитализации по причине инфекций.
Результаты показали, что улучшение сна связано с меньшим количеством госпитализаций, а те, кто спал недостаточно, чаще нуждались в медицинской помощи. Оценка здорового сна также снижала риск госпитализаций, включая сепсис и инфекции печени.
Эти данные могут помочь разработать программы здравоохранения, направленные на профилактику инфекций через улучшение качества сна, пишет monavista.ru.
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