Ученые предлагают использовать самолеты для охлаждения Земли

Для борьбы с глобальным потеплением ученые установили, что для охлаждения Земли не требуется разрабатывать специализированные воздушные суда. Вместо этого можно использовать уже существующие модели, такие как стандартные грузовые самолеты. Метод заключается в распылении в атмосфере микроскопических частиц, которые отражают солнечный свет, что приводит к снижению температуры на планете.

Ранее предполагалось, что аэрозоли необходимо поднимать на высоту около 20 км, что потребовало бы разработки уникальных самолетов. Однако свежие исследования показали, что распыление частиц на высоте 13 км ближе к полюсам, например, в районах Аляски или Норвегии, может дать ощутимый результат с использованием существующих самолетов, таких как Boeing 777F.

Эффективность этого метода будет несколько ниже, чем при распылении на более высоких уровнях и ближе к экватору. Чтобы достичь аналогичного охлаждающего эффекта, потребуется увеличить объем используемых веществ втрое, что повышает риск нежелательных последствий, таких как кислотные осадки. Этот метод также менее эффективно охладит тропические регионы, где глобальное потепление имеет наиболее острые последствия.

Несмотря на это, ученые подчеркивают важность исследования всех возможных методов борьбы с климатическими изменениями. Использование существующей авиации представляется более быстрым и экономически выгодным решением, чем ожидание разработки новых технологий.

Тем не менее, исследователи подчеркивают, что такой метод не исключает необходимость сокращения выбросов парниковых газов. Истинное решение проблемы глобального потепления заключается в значительном уменьшении углеродного следа, пишет Earth.