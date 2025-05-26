Ученые подтвердили подлинность «инопланетных мумий» из Перу

Авторы многолетнего исследования так называемых "инопланетных мумий", найденных в пустыне Наска в 2017 году, вновь заявили, что останки подлинные и принадлежали живым существам. Новые результаты анализа, опубликованные в 2025 году, якобы доказывают, что образцы — органического происхождения и не являются подделкой.

Две наиболее изученные мумии — Мария и Монсеррат — по данным исследователей, жили более 1200 лет назад. У Марии, как утверждается, были обнаружены следы травм — глубокий порез, ушибы в области таза и множественные рваные раны, напоминающие царапины. Монсеррат, по заключению экспертов, погибла от колотого удара в грудную клетку между пятым и шестым ребрами.

Ведущий специалист доктор Хосе Сальсе, ранее возглавлявший медслужбу ВМС Мексики, заявил, что провёл детальный анализ 21 тела. Он отметил, что на них есть отпечатки пальцев, износ суставов, зубы, мышцы и внутренние органы, такие как сердце, печень и кишечник. По его мнению, эти признаки исключают возможность подделки.

Особенности тел, включая продолговатые черепа и три пальца на каждой конечности, также вызвали споры. Компьютерные томограммы одной из мумий, рост которой составил около 168 см, показали признаки переломов, гематом и внутренних повреждений. В частности, описаны травмы, тянущиеся от копчика к бедру, а также разрывы тканей, характерные для падения с высоты.

Однако официального научного подтверждения подлинности находок пока нет. Исследование не прошло независимую проверку, и мнения других экспертов остаются противоположными. Так, археолог Флавио Эстрада утверждает, что эти тела собраны из костей различных животных и склеены с помощью современных материалов. Он называет находки не чем иным, как искусно изготовленными куклами.

Тем не менее, Хайме Моссан, журналист и уфолог, который первым представил эти мумии, продолжает настаивать на их необычном происхождении. Он уже дважды представлял находки в мексиканском Конгрессе, заручившись поддержкой ряда врачей, заявляющих о биологической природе тел, сообщает «Вокруг Света».