Ученые подтвердили негативные последствия женского обрезания

Под руководством Кристины Паллитто из Всемирной организации здравоохранения международная группа учёных провела крупнейший на сегодняшний день метаанализ, посвящённый последствиям калечащих операций на женских половых органах (КОЖПО). Исследование охватило 78 научных работ с участием почти полумиллиона девочек и женщин, преимущественно из регионов, где такие практики широко распространены. Результаты опубликованы в журнале BMC Public Health.

Специалисты выявили чёткую взаимосвязь между КОЖПО и многочисленными проблемами со здоровьем — как физическим, так и психологическим. Отмечены осложнения в сфере родовспоможения: затяжные роды, разрывы тканей, необходимость оперативного вмешательства, кровотечения, а также риск внутриутробной гипоксии и гибели ребёнка.

Кроме того, вмешательства приводят к серьёзным гинекологическим и урологическим последствиям — от хронических инфекций и нарушений менструального цикла до регулярных воспалений мочевыводящих путей и проблем с мочеиспусканием.

В сексуальной жизни женщин, перенёсших подобные процедуры, нередко фиксируются снижение полового влечения, болезненные ощущения и различные формы сексуальных нарушений. Не обошлось и без психологических последствий — исследователи отмечают рост тревожных и депрессивных расстройств, а также появление психосоматических симптомов.

Авторы подчёркивают, что полученные данные наглядно демонстрируют масштаб вреда от подобных вмешательств. Они уверены: практика женского обрезания не имеет ни медицинского, ни культурного оправдания и должна быть предметом более жёсткой международной реакции, пишет Monavista Daily.