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Ученые перечислили 3 вероятных сценария вымирания человечества

Одной из таких угроз может стать

pixabay.com

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Уничтожить всё население Земли, которое уже превысило восемь миллиардов человек, крайне сложно — для этого потребуется катастрофа глобального масштаба.

Одной из таких угроз может стать новая пандемия смертельно опасного заболевания. Если инфекция будет распространяться быстрее, чем ученые успеют разработать вакцину, а власти — организовать её поставки, это приведет к нехватке рабочих рук, сбоям в экономике, дефициту продовольствия и хаосу в системах здравоохранения и обороны.

Уже более 50 лет ядерная война считается одной из самых серьезных опасностей для человечества. В случае масштабной атаки миллионы погибнут сразу, а выжившие столкнутся с разрушениями, радиоактивным заражением и экстремальными климатическими условиями.

Не исключается и падение крупного метеорита. Такой удар вызовет разрушения не только на поверхности, но и в недрах Земли. В результате — массовая гибель живых существ и долгосрочные изменения климата, сообщает Кулик со ссылкой на pronedra.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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