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Ученые оживили древний вирус из замерзшей туши оленя в Канаде

Американские учёные обнаружили вирус в замёрзше...

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Американские учёные обнаружили и оживили древний вирус, найденный в замёрзшей туше оленя на севере Канады. Он относится к числу так называемых «растительных вирусов» и передаётся через траву и листья. Исследователи доказали его активность, заразив листья табака в лабораторных условиях: вирус успешно реплицировал ДНК и продолжил развитие.

Опасность вируса заключается не только в его устойчивости, но и в потенциальной угрозе экосистемам — он способен поражать растения, насекомых и грибы. Это может привести к серьёзным сбоям в природных цепях питания.

Главная тревога учёных связана с глобальным потеплением. Таяние вечной мерзлоты может привести к «освобождению» других древних вирусов, ранее изолированных в слоях льда. Некоторые из них могут представлять опасность и для человека, пишет МК.

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