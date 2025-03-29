Ученые оживили 7000-летние водоросли со дна Балтийского моря

Ученые из Института Балтийского моря смогли восстановить жизнеспособность диатомовых водорослей, которые находились на дне Балтийского моря около 7000 лет. Несмотря на столь долгий период времени под осадочным слоем, один вид водорослей смог вернуться к жизни.

Множество организмов, от бактерий до млекопитающих, способны впадать в состояние гибернации, чтобы выжить в неблагоприятных условиях. В это время их метаболическая активность снижается. Фитопланктон, как и другие организмы, имеет спящую стадию, когда он погружается на дно водоемов, переживая трудные условия без кислорода.

Ученые проанализировали осадочные керны Балтийского моря на наличие живых клеток фитопланктона из прошлого. Образцы были взяты с глубины 240 метров в Восточной Готландской впадине, где осадки охватывают примерно 7000 лет. Из девяти штаммов водорослей, извлеченных из этих слоев, только один вид — Skeletonema marinoi — удалось оживить. Самый старый образец с жизнеспособными клетками датируется возрастом около 6871 года.

Поразительно, что ожившие водоросли не только выжили, но и сохранили свою форму. Они продолжали расти, делиться и фотосинтезировать, как и их современные аналоги. Исследование фотосинтетической активности показало, что даже самые старые образцы водорослей продолжали производить кислород — в среднем 184 микромоля кислорода на миллиграмм хлорофилла в час.

Это открытие подчеркивает уникальность феномена выживания организмов в состоянии гибернации, который наблюдается не только у фитопланктона, но и у семян растений или мелких ракообразных. Однако успешное восстановление жизнеспособности после столь длительного времени, как в случае с S. marinoi, является редким явлением.

По словам Сары Болиус, специалиста Института Балтийского моря, успешное оживление таких древних водорослей открывает новые возможности для исследований, включая эксперименты с «прыжками во времени», которые позволят изучать различные этапы развития Балтийского моря в лабораторных условиях. В дальнейшем ученые планируют исследовать, как генетика и функционирование фитопланктона адаптируются к изменениям в окружающей среде.