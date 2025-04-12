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Ученые открыли новый грибок, который превращает пауков "зомби"

Ученые сделали захватывающее открытие — они выя...

фото: MIRANEWS

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Ученые сделали захватывающее открытие — они выявили новый вид грибка, способный превращать пещерных пауков в настоящих «зомби». Этот гриб, получивший название Gibellula attenboroughii в честь британского натуралиста Дэвида Аттенборо, был найден в старом пороховом складе викторианской эпохи в Северной Ирландии во время съемок документального фильма.

Gibellula attenboroughii поражает пещерных пауков-кругопрядов, вызывая у них поведенческие изменения, схожие с теми, что наблюдаются у «зомби-муравьев», зараженных грибком Ophiocordyceps. Зараженные пауки покидают свои паутины и направляются на стены и потолки пещер, где погибают в условиях, способствующих распространению спор грибка.

Механизм заражения G. attenboroughii столь же зловещ, как и у других «зомби-грибков». Споры проникают в организм паука, заражая его гемолимфу, что заставляет его искать открытые пространства. Нейротоксин убивает паука, а антимикробное вещество сохраняет его тело, давая грибку возможность извлекать из него питательные вещества.

Исследователи отмечают, что подобное поведение также наблюдается у других грибков, заражающих насекомых. Например, Ophiocordyceps заставляет муравьев покидать свои гнезда и двигаться в места, более подходящие для распространения спор грибка. Эти грибы выделяют химические вещества, такие как дофамин, которые влияют на поведение своих хозяев.

Несмотря на устрашающий характер этого явления, ученые видят в нем потенциал для медицины. Вещества, производимые грибком, могут стать ценными для создания новых антибиотиков и других препаратов.

Это открытие подчеркивает, как мало мы знаем о грибах. Исследователи предполагают, что на данный момент описано только около 1% всех возможных видов грибков, число которых может колебаться от 10 до 20 миллионов. Дальнейшее изучение этих организмов может привести к новым важным открытиям в области экологии, эволюции и медицины.

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