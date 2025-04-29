Ученые определили 56 факторов риска внезапной остановки сердца

Ученые выявили 56 неклинических факторов риска, которые могут быть связаны с внезапной остановкой сердца.

В этот список входят не только привычки и физические показатели, но и психосоциальные факторы, социально-экономический статус и даже состояние окружающей среды. По мнению специалистов, коррекция этих факторов может помочь предотвратить до 64% случаев внезапной сердечной смерти.

Кроме того, ученые утверждают, что устранение до трети из этих факторов может снизить риск на 40%, а если устранить две трети негативных факторов, это поможет предотвратить до 65% случаев внезапной остановки сердца. Важную роль в продлении жизни играют такие факторы, как регулярное потребление фруктов, контроль артериального давления, позитивный настрой, поддержание нормального веса и уровень образования. Все эти элементы могут служить защитными факторами для здоровья, сообщает Canadian Journal of Cardiology.