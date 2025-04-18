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Ученые опасаются, что Индия расколется на 2 части

Одним из ключевых аргументов в пользу этой гипо...

pixabay

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Исследователи из Стэнфордского университета заявили, что Индийская континентальная плита в будущем может разделиться на две части, что может кардинально изменить представления о строении и динамике земной коры.

Одним из ключевых аргументов в пользу этой гипотезы стали данные, собранные в Тибете. Там наблюдается активное поднятие одной плиты и опускание другой, что, по мнению ученых, указывает на начало раскола.

Дополнительное подтверждение дали исследования распределения гелия в местных термальных источниках, что указывает на различную активность в геологических слоях региона. Эти особенности, как считают специалисты, могут быть признаками раскола Индийской плиты.

Кроме того, сейсмологи обнаружили под плитой горизонтальную трещину — ранее подобное считалось невозможным. Этот факт стал важным аргументом в пользу идеи, что континентальные плиты могут разрушаться не только вертикально, но и вдоль горизонтальной оси.

Подобные процессы происходят и в Восточной Африке, где плиты расходятся уже 35 миллионов лет со скоростью более 6 миллиметров в год. По мнению учёных, Индийская плита может повторить аналогичный сценарий.

Это открытие подчёркивает, что процессы внутри Земли остаются динамичными и могут радикально менять облик планеты, пишет МедиаПоток.

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