Учёные обнаружили залежи молибдена в озерных осадках Заполярья

Учёные обнаружили высокие концентрации молибдена в озёрных отложениях. Наибольшие показатели были зафиксированы в более глубоких слоях осадков озера Портлубол — до 137,1 мг/кг.

«Отложения озера содержат молибден, уран, редкоземельные металлы, кадмий, таллий, цинк и торий», — сообщили исследователи. Превышение норм в этих осадках составило от 39 до 86 раз. Ученые подчеркивают, что аномалии вызваны естественными процессами, а не человеческой деятельностью. Высокие концентрации обнаружены на значительной глубине.

Вероятным источником молибдена являются гранитные породы рудопроявлений. Озеро Портлубол и его водораздел находятся недалеко от одного из крупнейших урановых месторождений в Кольском регионе.

Исследования в этом районе продолжатся, добавили специалисты. Подробности можно найти в материале ТАСС, ссылающегося на журнал Doklady Earth Sciences.