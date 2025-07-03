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Учёные обнаружили залежи молибдена в озерных осадках Заполярья

В Заполярье нашли большие залежи молибдена в ос...

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Учёные обнаружили высокие концентрации молибдена в озёрных отложениях. Наибольшие показатели были зафиксированы в более глубоких слоях осадков озера Портлубол — до 137,1 мг/кг.

«Отложения озера содержат молибден, уран, редкоземельные металлы, кадмий, таллий, цинк и торий», — сообщили исследователи. Превышение норм в этих осадках составило от 39 до 86 раз. Ученые подчеркивают, что аномалии вызваны естественными процессами, а не человеческой деятельностью. Высокие концентрации обнаружены на значительной глубине.

Вероятным источником молибдена являются гранитные породы рудопроявлений. Озеро Портлубол и его водораздел находятся недалеко от одного из крупнейших урановых месторождений в Кольском регионе.

Исследования в этом районе продолжатся, добавили специалисты. Подробности можно найти в материале ТАСС, ссылающегося на журнал Doklady Earth Sciences.

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