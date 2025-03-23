Ученые обнаружили в тропических грозах вспышки гамма-излучений
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Как сообщает журнал Nature , в ходе последних исследований ученые зафиксировали, что грозы в тропиках сопровождаются вспышками гамма-излучения. Эти данные были получены на борту самолета U2 по согласованию с НАСА.
Во время сильных штор, как объяснили исследователи, мощные восходящие потоки воздуха создают сильные электрические поля, которые разгоняют электроны до высоких скоростей. Это запускает ядерные явления, сопровождающиеся выбросами гамма-излучений и даже образованием антиматерии. Энергия таких процессов может соперничать с мощностью миллионов батарей.
Ученые также отметили, что были зафиксированы сверхкороткие гамма-вспышки, длительностью менее одной тысячной секунды. Некоторые из них не связаны с молниями, что о существовании еще не учтено с точки зрения аспектов.
При этом специалисты заверили, что уровень зафиксированного сигнала недостаточен, чтобы нанести вред человеку, оказавшемуся рядом с показом грозы. Исследования продолжаются, чтобы глубже понять, насколько природа способна ограничить такие масштабные энергетические выбросы.
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