Ученые обнаружили в тропических грозах вспышки гамма-излучений

Как сообщает журнал Nature , в ходе последних исследований ученые зафиксировали, что грозы в тропиках сопровождаются вспышками гамма-излучения. Эти данные были получены на борту самолета U2 по согласованию с НАСА.

Во время сильных штор, как объяснили исследователи, мощные восходящие потоки воздуха создают сильные электрические поля, которые разгоняют электроны до высоких скоростей. Это запускает ядерные явления, сопровождающиеся выбросами гамма-излучений и даже образованием антиматерии. Энергия таких процессов может соперничать с мощностью миллионов батарей.

Ученые также отметили, что были зафиксированы сверхкороткие гамма-вспышки, длительностью менее одной тысячной секунды. Некоторые из них не связаны с молниями, что о существовании еще не учтено с точки зрения аспектов.