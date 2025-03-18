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Ученые обнаружили в бутилированной воде угрожающие организму частички

Эти крошечные частицы проникают в организм чере...

pixabay.com

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Китайские ученые обнаружили микропластик в бутилированной воде, что ставит под сомнение ее безопасность при регулярном употреблении.

Эти крошечные частицы проникают в организм через пищу и воду, повреждая внутренние органы. Они также способны переносить бензпирен – опасное канцерогенное вещество.

Как показало исследование, опубликованное в Communications Biology, основной источник микропластика – пластиковые бутылки. Наибольший вред он наносит кишечнику и почкам.

Кроме того, микропластик практически не разлагается и накапливается в природе, угрожая экосистемам. Ученые призвали разработать эффективные способы очистки воды от этих вредных частиц.

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