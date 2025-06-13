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Учёные обнаружили связь между взрывами сверхновых и глобальным похолоданием

Сверхновая превратила Европу в тундру

new-science.ru

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Американские ученые из Университета Колорадо выяснили, что взрыв сверхновой, произошедший на близком расстоянии, может привести к глобальному климатическому катаклизму, угрожающему человечеству. Подобные события уже происходили в прошлом.

Исследования показали, что такие взрывы могут ослабить озоновый слой Земли и уменьшить концентрацию метана в стратосфере, что влияет на климат. Ученые проанализировали известные взрывы звезд и их связь с климатическими изменениями, зафиксированными в геологических данных. Снижение уровня метана объясняет множество климатических колебаний за последние 15 тысяч лет.

Для проверки своей гипотезы исследователи сравнили время вспышек сверхновых с изменениями в древесных кольцах древнейших деревьев планеты. Одним из таких событий стал взрыв сверхновой Хенга около 15 тысяч лет назад, который вызвал похолодание и привел к среднему дриасу. Взрыв сверхновой в созвездии Парусов примерно 12,8 тысяч лет назад стал причиной позднего дриаса, что сопровождалось значительным снижением температур.

Как результат, большая часть Европы превратилась в тундру на тысячу лет, а в некоторых районах Азии и Северной Америки сельское хозяйство стало невозможным. Ученые предупреждают, что аналогичный взрыв сверхновой в наше время может спровоцировать новый климатический коллапс.

Источник: sibnet.ru

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