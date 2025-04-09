Учёные обнаружили странный «пончик» в ядре Земли

Геологи нашли необычное толстое кольцо, исследуя жидкое ядро Земли.

Это кольцо имеет толщину в несколько сотен километров, и такие результаты были получены в ходе анализа магнитного поля планеты.

Ядро Земли состоит из двух слоев: внешнего жидкого и внутреннего твердого. Необычное кольцо располагается в верхней части жидкого слоя, в зоне пересечения ядра и мантии.

Кольцо проходит параллельно экваториальной плоскости в низких широтах. Внутри него находятся легкие элементы, которые способствуют перемешиванию жидкого ядра. Это, вероятно, предотвращает ослабление магнитного поля.

Эти данные могут помочь лучше понять особенности магнитного поля нашей планеты, сообщает МедиаПоток со ссылкой на LIFE.