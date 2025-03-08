Ученые обнаружили самый древний потонувший скандинавский корабль

Шведские ученые обнаружили в Скандинавии затонувший древний корабль, который является самым старым среди известных в этом регионе. Специалисты датировали находку приблизительно 1480-м годом.

Руководитель музея «Врак» Хокан Альтрок пояснила, что это судно является уникальным примером связи между средневековым и современным кораблестроением. Корабль длиной 30 метров и шириной 7 метров хорошо сохранился, что дает возможность ученым тщательно изучить его. Особое внимание было уделено технологии строительства — доски укладывались ребром к ребру для создания гладкого корпуса, что не является обычным методом для Скандинавии.

После анализа древесины было установлено, что она, вероятно, была произведена в районе Кальмара или восточного Блекинге на юге Швеции. Этот корабль станет частью отдельного исторического проекта в музее, однако для реализации этого плана требуется стороннее финансирование, которое в настоящее время активно ищут.