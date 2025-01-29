Ученые обнаружили редчайший череп древней птицы возрастом 45 млн лет

В ходе изучения окаменелостей, найденных в регионе Гайзельталь (Германия), ученые обнаружили полностью сохранившийся череп древней нелетающей птицы Диатрима возрастом около 45 миллионов лет. Ранее этот череп ошибочно принимали за останки крокодила, пока геологический препаратор Михаэль Шташе из Университета Мартина Лютера случайно не обратил на него внимание.

Диатрима, рост которой достигал 1,4 метра, обитала в тропических болотах древнего Гайзельталя. Этот регион, где до 1993 года добывали бурый уголь, известен богатой коллекцией окаменелостей, насчитывающей около 50 000 экземпляров.

После реставрации находку исследовал доктор Геральд Майр из Института Зенкенберга, подтвердивший ее уникальность. Это всего лишь второй в мире полностью сохранившийся череп Диатримы – первый хранится в Американском музее естественной истории (США). В самой коллекции Гайзельталь находится около 40 образцов останков этой древней птицы.

Кроме того, исследование помогло пересмотреть представления о питании Диатримы. Если ранее считалось, что она была хищником и охотилась на доисторических лошадей, то теперь ученые склоняются к версии, что эта птица питалась растительной пищей. Небольшое количество найденных останков указывает на то, что Диатрима встречалась в этом регионе довольно редко, сообщает журнал Palaeontologia Electronica.