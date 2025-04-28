Ученые обнаружили опасные химикаты PFAS в питьевой воде по всему миру

Экологи зафиксировали тревожные данные: в питьевой воде по всему миру обнаружены опасные химические соединения PFAS. Об этом сообщили учёные, чьи выводы цитирует ТАСС.

Анализы показали, что молекулы десяти различных видов перфторированных органических соединений присутствуют в 99% проб водопроводной воды из Китая и Великобритании. Также загрязнение PFAS выявлено в 63% образцов бутилированной воды, взятых в 15 разных странах.

«Опыты на воде доказывают, что уровень мирового загрязнения достаточно высок. Однако существуют простые методы очистки, такие как кипячение или фильтрация», — отметил профессор Стюарт Харрад.

Учёные предупреждают, что молекулы PFAS быстро накапливаются в организме человека. Исследования показывают, что эти вещества могут нарушать работу щитовидной железы, репродуктивной системы и способствовать развитию некоторых видов злокачественных опухолей.

Эксперты призывают уделять больше внимания качеству питьевой воды и использовать доступные методы её дополнительной очистки, чтобы минимизировать потенциальные риски для здоровья.