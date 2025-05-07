Ученые обнаружили окаменелость плезиозавра с кожей и чешуей

Уникальная находка открыла новые горизонты в изучении доисторических рептилий: впервые исследователи получили доступ к мягким тканям плезиозавра, возраст которых составляет 183 миллиона лет. Окаменелость обнаружили ещё в 1940 году в карьере недалеко от Хольцмадена (Германия), но во время войны её захоронили в музейном саду ради сохранности. Об этом сообщает Current Biology.

Длина экземпляра — 4,5 метра. Только недавно учёному Мигелю Марксу удалось получить три образца, где сохранились мягкие ткани. Они были настолько хорошо защищены химическим составом морской воды, что под микроскопом можно рассмотреть ядра клеток кожи. Команда подготовила тончайшие срезы, растворила минерализацию и приступила к детальному анализу.

Результаты оказались сенсационными: кожа плезиозавра содержала участки и гладкой, и чешуйчатой текстуры, что делает его настоящей «химерой». Рептилия сочетала признаки зелёной морской черепахи и кожистой черепахи. Это первый случай в мире, когда подобный уровень детализации стал доступен учёным.

Теперь палеонтологи могут с большой точностью представить, как выглядели эти морские хищники, отмечает канал Наука на Дзен.