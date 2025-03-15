Ученые обнаружили новую группу крови

Учёные сделали значительное открытие в медицине, выявив новую систему групп крови MAL. Это помогло разгадать загадку антигена AnWj, которая оставалась нерешённой с 1972 года. Тогда был впервые обнаружен этот антиген, но его происхождение долгое время оставалось неизвестным.

Исследователи из Бристольского университета совместно с коллегами из Великобритании и Израиля установили, что за наличие или отсутствие антигена AnWj отвечает белок Mal. Подавляющее большинство людей — более 99,9% — являются AnWj-положительными, то есть на их эритроцитах присутствует этот антиген. Однако у небольшой группы людей, часто страдающих гематологическими заболеваниями или некоторыми видами рака, антиген отсутствует. В результате переливание крови от AnWj-положительного донора таким пациентам может вызвать опасные гемолитические реакции.

Открытие новой системы групп крови MAL позволит создать точные тесты для выявления людей с редким фенотипом, что значительно повысит безопасность переливания крови. Это также поможет глубже понять биологию крови и усовершенствовать методы медицинских исследований, связанных с иммунными реакциями.

Учёные использовали передовые методы генетического анализа, включая секвенирование всего экзома, чтобы выявить мутации, влияющие на отсутствие антигена AnWj. Исследование также показало, что белок Mal важен для стабильности мембран клеток и их движения, хотя его отсутствие не приводит к заболеваниям у носителей редкой группы крови.

Система MAL стала 47-й в классификации групп крови и играет важную роль в предотвращении осложнений при переливаниях. Это открытие не только расширяет научные знания, но и может улучшить медицинскую практику в будущем.