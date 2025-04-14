Ученые обнаружили неожиданную причину мучительных мигреней у женщин

Австралийские ученые пришли к неожиданному выводу, что мигрень может быть связана с состоянием полости рта, сообщает Daily Mail.

В исследовании участвовали в основном женщины, так как они чаще страдают от хронических болевых расстройств, включая мигрень. Ученые провели анализ состояния полости рта у 168 добровольцев и исследовали частоту головных болей, мигреней и болей в животе.

Результаты показали, что у половины женщин с худшими показателями гигиены полости рта мигрень возникала регулярно. Кроме того, исследователи проанализировали состав микробиоты слюны и обнаружили, что у людей, страдающих мигренью, наблюдается повышенное содержание условно-патогенной бактерии Mycoplasma salivarium в ротовой полости, что может быть связано с заболеваниями десен.

Также была зафиксирована повышенная концентрация бактерий Bifidobacterium, которые часто встречаются в пробиотиках и «здоровых» йогуртах. Несмотря на их полезные свойства, ученые предполагают, что в ротовой полости эти бактерии могут быть слишком устойчивы к кислотности и фтору, что затрудняет их удаление при чистке зубов и может способствовать воспалительным процессам.

На основе этих данных ученые пришли к выводу, что улучшение гигиенических привычек может стать простым и эффективным способом снизить риск мигрени и других болевых состояний.