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Ученые обнаружили «алтарь из черепов» в пещере

Существует также версия, что они принадлежали...

pixabay

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Во время раскопок в одной из пещер на территории Мексики археологи обнаружили необычную находку — примерно 150 человеческих черепов. Первоначально учёные предположили, что речь может идти о массовом убийстве, произошедшем более тысячи лет назад.

Однако дальнейший анализ, включая радиоуглеродное датирование, показал, что возраст останков составляет около 1100 лет. Это навело исследователей на мысль, что черепа могут быть связаны с ритуальными обрядами. Существует также версия, что они принадлежали представителям древних доиспанских цивилизаций, однако, в отличие от традиции дробления черепов, в этом случае большинство из них сохранилось в целости.

Генетические тесты подтвердили, что останки относятся к периоду между IX и XIII веками. Также археологов не удивило отсутствие зубов у части черепов — подобная практика была широко распространена в тех культурах.

Учёные не исключают, что место находки могло быть цомпантли — своеобразным алтарём черепов. Такие конструкции были характерны для мезоамериканских обществ и использовались для демонстрации черепов жертв или пленных. Обычно их изготавливали из дерева, что объясняет, почему до наших дней такие сооружения почти не сохранились, сообщает Главный региональный со ссылкой на techinsider.

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