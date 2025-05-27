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Ученые объяснили, почему девушки выбирают «плохих парней»

В исследовании приняли участие 592 женщины

pixabay

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Специалисты из Хунаньского педагогического университета в Китае выяснили, по каким причинам женщины нередко предпочитают мужчин с чертами так называемой «Темной триады» — нарциссизмом, склонностью к манипуляциям и психопатическими особенностями. Оказалось, таких мужчин часто воспринимают не только как харизматичных, но и как более надежных и уверенных.

В исследовании приняли участие 592 женщины. Им показывали изображения мужчин, у которых по-разному проявлялись черты «темной» личности. Участниц просили оценить внешность, уверенность, доминирующее поведение и уровень вызываемого доверия. Кроме того, проводились психологические игры, позволяющие понять, склонны ли женщины доверять таким типажам.

Результаты эксперимента продемонстрировали, что мужчины с выраженными чертами «Темной триады» вызывали у участниц симпатию и доверие. Их поведение и внешний облик ассоциировались с лидерством, силой и уверенностью, что подсознательно воспринималось как привлекательное.

Ученые предполагают, что на уровне инстинктов такие качества могли указывать на способность защитить и поддержать партнёршу. Это делало обладателей подобных черт более предпочтительными в глазах женщин с точки зрения эволюционного отбора, пишет UfaTime.ru.

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