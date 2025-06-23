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Учёные объяснили, как может начаться новый ледниковый период

Российские ученые из Уральского федерального ун...

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Российские ученые из Уральского федерального университета разработали математическую модель, которая объясняет, как природные катаклизмы, такие как падение метеоритов, вулканическая активность и движение литосферных плит, могут вызвать резкие климатические колебания. Эти события способны сменить периоды потепления на похолодание и наоборот.

Модель, основанная на таких факторах, как температура океанов и объем льда на планете, показывает, что климатические изменения могут быть вызваны как долгосрочными факторами, например, изменением солнечной активности или вырубкой лесов, так и кратковременными воздействиями. Исследователи подчеркнули, что даже незначительное воздействие извне может резко изменить климатическую траекторию.

Несмотря на увеличение концентрации CO₂, которое обычно связывают с глобальным потеплением, ученые считают, что меры по сокращению выбросов, такие как переход к электромобилям, не окажут значительного влияния на общий климатический процесс.

Источник: ТАСС

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