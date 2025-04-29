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· 16+ · Анастасия Шарова

Ученые объяснили библейское «остановку солнца» и объяснили что это было

Необычный эпизод из книги Иисуса Навина, где го...

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Событие, описанное в книге Иисуса Навина, где солнце якобы остановилось над Гаваоном, а луна — над долиной Аиалонской, возможно, связано не с чудом, а с природным явлением. К такому выводу пришли британские исследователи, тщательно проанализировав древние тексты и астрономические данные.

По мнению учёных, речь идёт о солнечном затмении, которое произошло 30 октября 1207 года до нашей эры. Вместо буквальной остановки светил, как это воспринималось в древности, наблюдатели могли видеть резкое потускнение солнца днём и необычное поведение луны.

Современные знания в области астрономии позволяют по-новому интерпретировать многие древние описания. По словам исследователей, затмение охватывало обширные территории, включая Канаду, Португалию и Испанию, и не представляло опасности для людей. Однако в глазах древних оно могло восприниматься как нечто сверхъестественное.

Таким образом, один из наиболее мистических эпизодов Библии, согласно научной версии, был отражением естественного, но редкого астрономического события.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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