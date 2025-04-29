Ученые объяснили библейское «остановку солнца» и объяснили что это было

Событие, описанное в книге Иисуса Навина, где солнце якобы остановилось над Гаваоном, а луна — над долиной Аиалонской, возможно, связано не с чудом, а с природным явлением. К такому выводу пришли британские исследователи, тщательно проанализировав древние тексты и астрономические данные.

По мнению учёных, речь идёт о солнечном затмении, которое произошло 30 октября 1207 года до нашей эры. Вместо буквальной остановки светил, как это воспринималось в древности, наблюдатели могли видеть резкое потускнение солнца днём и необычное поведение луны.

Современные знания в области астрономии позволяют по-новому интерпретировать многие древние описания. По словам исследователей, затмение охватывало обширные территории, включая Канаду, Португалию и Испанию, и не представляло опасности для людей. Однако в глазах древних оно могло восприниматься как нечто сверхъестественное.

Таким образом, один из наиболее мистических эпизодов Библии, согласно научной версии, был отражением естественного, но редкого астрономического события.