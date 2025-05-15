Ученые не могут прокомментировать таинственное землетрясение на плато Путорана

Ночью 17 марта 2025 года в районе плато Путорана в Сибири произошло мощное землетрясение магнитудой 6.7, которое озадачило даже опытных сейсмологов. Необычный характер подземных волн, их направление и отсутствие разрушений вызвали многочисленные вопросы у научного сообщества.

Главная загадка — поведение сейсмических волн. Обычно при землетрясении энергия расходится от эпицентра наружу. Однако в данном случае фиксировалось обратное: волны, словно втягивались внутрь, к подземному центру. При этом, несмотря на силу подземных толчков, в регионе не зафиксировано ни разрушений, ни видимых изменений в ландшафте.

Жители, находившиеся в радиусе 200 километров от эпицентра, сообщили о странном низкочастотном гуле, продолжавшемся ровно 33 секунды. Он начался перед началом подземных колебаний и внезапно прекратился в момент первого толчка.

Ученые выдвигают гипотезы, включая ранее неизвестные геофизические явления, напоминающие «дыхание» тектонических плит. По другой версии, под поверхностью могут происходить процессы, связанные с глубинной энергетической активностью Земли, которые ещё не поддаются объяснению.

Тем временем альтернативные теории тоже не заставили себя ждать. Некоторые уфологи и сторонники теорий заговора предполагают, что причиной аномалии могли стать секретные эксперименты — от климатического или геофизического оружия до воздействия подземных объектов неизвестного происхождения. В ход идут даже старинные легенды о гигантских полостях внутри Земли.

Пока что учёные продолжают анализ данных, собранных в ходе события, но уже сейчас признают: землетрясение на плато Путорана не вписывается в привычные научные шаблоны и требует дополнительных исследований, пишет akpars.ru.