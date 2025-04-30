Ученые не могут объяснить происхождение таинственного отверстия на дне Атлантики

Американские ученые из NOAA во время экспедиции Voyage to the Ridge в 2022 году случайно сделали удивительное открытие на дне Атлантического океана — ряды ровных отверстий, окружённых осадочными насыпями.

По словам океанологов, отверстия выглядели так, будто были созданы живыми существами. Однако ни одного из них рядом замечено не было.

«Это может быть результатом жизнедеятельности придонных организмов… но пока это только гипотеза», — сообщили специалисты.

Ученые подчеркивают: пока неясно, кто именно мог создать эти дыры и каким образом. Возможно, речь идет о видах, ещё неизвестных науке.

Исследование продолжается, а загадка Атлантики пока остаётся неразгаданной, пишет МК в Марий Эл.