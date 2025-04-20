Ученые назвали три главные угрозы, способные уничтожить человечество

Исследователи выделили три наиболее вероятных сценария глобального вымирания, которые могут привести к исчезновению человечества и разрушению жизни на планете.

В список попали:

Масштабная ядерная война, способная уничтожить миллионы жизней в считаные часы;

Новая, более смертоносная пандемия, которая может парализовать системы здравоохранения и вызвать коллапс экономики;

Падение крупного метеорита, аналогичное тому, что 66 миллионов лет назад стёр с лица Земли динозавров.

Учёные подчёркивают, что опасность этих сценариев заключается не только в прямых разрушениях, но и в цепной реакции последствий — от глобального голода и нехватки ресурсов до массовых социальных волнений и политического хаоса.

Современные технологии уже применяются для разработки систем раннего предупреждения, однако эксперты отмечают: даже самая совершенная подготовка не гарантирует выживания цивилизации.

История человечества знает немало трагических эпизодов, связанных с катастрофами — вспышки чумы, "испанки" и других вирусов — и каждый из них напоминает, насколько уязвима наша реальность, пишет источник.