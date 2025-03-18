Ученые назвали самые опасные перекусы

Учёные из Лондонского университета королевы Марии проанализировали более 1200 закусок, включая чипсы, орехи и попкорн. По данным Daily Mail, многие из них не соответствуют нормам здорового питания и могут повышать риск онкологии и диабета 2 типа, пишет samaraonline24.ru.

77% брендов чипсов могут попасть под рекламные ограничения из-за высокого содержания соли, которая способствует повышению давления и болезням сердца. Среди орехов вредными признаны 56% — особенно ароматизированные варианты, превышающие допустимые нормы соли.

Ситуация с попкорном ещё хуже: 88% образцов признаны нездоровыми. Четверть из них содержат избыток соли, а 42% получили «красную этикетку» из-за повышенного уровня сахара — в некоторых случаях до 59,1 г на 100 г продукта (более семи чайных ложек на порцию).

Избыток соли и сахара повышает давление, увеличивает риск инсультов, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.