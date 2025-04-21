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Ученые назвали самое лучшее время для здорового сна

Женщины, как отмечается в исследовании, особенн...

pixabay

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Специалисты утверждают, что лучше всего ложиться спать между 22:00 и 23:00 — в этом промежутке организм получает максимальную пользу от ночного отдыха. Если регулярно засыпать позже или раньше этого времени, увеличивается риск развития гипертонии, инфаркта и инсульта. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в European Heart Journal.

По итогам анализа данных, учёные пришли к выводу, что соблюдение указанного графика снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 12–25%. При этом не имеет значения, засыпает ли человек до 22:00 или уже после полуночи — в обоих случаях опасность для здоровья возрастает.

Женщины, как отмечается в исследовании, особенно подвержены риску. У представительниц женского пола, не придерживающихся рекомендованного режима, вероятность развития проблем с сердцем увеличивается более чем на 60%.

Напоминаем: все приведённые данные носят ознакомительный характер. Прежде чем менять режим сна или начинать лечение, необходимо проконсультироваться с медицинским специалистом, пишет ferra.ru со ссылкой на НСН.

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