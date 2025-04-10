Ученые назвали родину мамонтов

Исследователи провели масштабное генетическое исследование останков мамонтов и установили, что их происхождение связано с территорией современной Сибири.

Учёным удалось расшифровать 34 образца митохондриальной ДНК, ранее неизвестных науке. Эти данные позволили проследить, как со временем изменялась численность различных популяций мамонтов. Отмечается, что генетическая структура этих животных менялась на протяжении тысячелетий, что помогло по-новому взглянуть на их эволюцию.

Согласно полученным результатам, наибольшая численность мамонтов приходилась на период около 50 тысяч лет назад. Однако после окончания ледникового периода их популяции начали стремительно сокращаться. Учёные до сих пор пытаются установить, что именно стало причиной такого упадка.

Исследователи подчёркивают: для ответа на этот вопрос необходимо изучить, как мамонты реагировали на климатические изменения и насколько сильно изменялись размеры их популяций. Ещё в 2021 году удалось выделить фрагменты ДНК из зубов древнего мамонта, возраст которого оценивался в 1–1,2 миллиона лет.

С 2021 по 2024 годы учёные изучили ещё 34 образца, возраст которых достигал 1,3 миллиона лет. Сопоставив генетические данные, специалисты смогли отследить эволюционные изменения и определить региональное происхождение мамонтов.

Как сообщает МедиаПоток со ссылкой на ТАСС, эти открытия помогут лучше понять, почему мамонты вымерли, и как древние животные адаптировались к изменяющемуся климату.