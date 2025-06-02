Ученые назвали привычку сна, которая связана с преждевременной смертью

Недавнее крупное исследование, опубликованное в журнале SLEEP, выявило, что у людей среднего и пожилого возраста сон днём продолжительностью более 30–40 минут связан с повышенным риском преждевременной смерти. Этот риск возрастает ещё сильнее при нерегулярном режиме дневного сна и при привычном сне в промежутке с 11:00 до 15:00.

Учёные из Медицинской школы Гарварда проанализировали данные британского Биобанка, включавшего почти 87 тысяч участников со средним возрастом 63 года. В течение недели добровольцы носили на запястьях датчики, которые отслеживали их двигательную активность и помогали определить продолжительность и время дневного сна с 9 утра до 7 вечера.

За 11 лет наблюдения умерли более пяти тысяч участников, что составляет около 6%. Анализ данных показал, что риск ранней смерти связан с длительностью, стабильностью и временем дневного сна. При этом исследователи учитывали влияние индекса массы тела, курения, употребления алкоголя и ночного сна, пишет psychologies.ru.